Сетевой краскопульт Калибр ЭКРП-80/0,8 зеленый

Сетевой краскопульт Калибр ЭКРП-80/0.8 зеленого цвета представляет собой универсальное устройство, предназначенное для качественного распределения краски по рабочей поверхности. Оно характеризуется удобством пользования, что обусловлено небольшим весом, эргономичной формой, возможностью работать без дозаправки на протяжении длительного времени. К основным особенностям его относятся:

сохранение работоспособности на протяжении длительного времени;

способность работы с различными видами лакокрасочных материалов;

использование краски вязкостью до 40 din.

Данная особенность обеспечивает универсальность и расширяет с область применения устройства.

Конструктивная характеристика

При разработке моделей учитывался опыт предыдущего проектирования, что позволило получить эргономичную форму модели. Рукоятка имеет удобную форму, что не вызывает усталости при длительной работе. На ней расположен курок, который обеспечивает нанесение краски на рабочую поверхность. Объём резервуара для краски составляет 1 л.

Устройство может работать с латексной, водоэмульсионной, масляной, алюминиевой, пластичной краской, грунтовкой, лаком, эмалью, шпатлевкой для дерева, автомобильной гидроизоляцией.