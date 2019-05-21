Сетевой краскопульт Калибр ЭКРП-80/0,8 зеленый

Артикул 100000402237
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Сетевой краскопульт Калибр ЭКРП-80/0,8 зеленый
  • Потребляемая мощность, в ваттах: 100
  • Объем резервуара, в литрах: 1
  • Максимальная производительность, в миллилитрах в минуту: 380
  • Максимальная вязкость краски: 40 DIN
  • Резервуар для краски: Да
  • Все характеристики
  • Страна производства: CN
  • Гарантия производителя: 12
Нет в наличии
Последняя цена продажи 1 318 руб.
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О товареЦены0ХарактеристикиОтзывы1

самый популярный отзыв

Все отзывы
Е
Евгений
21 мая 2019
Общий рейтинг: 4
Мощность: 4
Комплектация: 4
Надежность: 4
Достоинства
Для покрасочных работ вещь очень удобная, красить получается быстрее, краска попадает во все трещины, зазоры и углы в отличии от покраски валиком. Если вам нужно покрасить что то простое где не требуется высокое качество это не заменимый помощник. Качество в общем то соответствует цене.
Недостатки
Громко работает. Не высокое качество окраски.

описание

Сетевой краскопульт Калибр ЭКРП-80/0.8 зеленого цвета представляет собой универсальное устройство, предназначенное для качественного распределения краски по рабочей поверхности. Оно характеризуется удобством пользования, что обусловлено небольшим весом, эргономичной формой, возможностью работать без дозаправки на протяжении длительного времени. К основным особенностям его относятся:

  • сохранение работоспособности на протяжении длительного времени;
  • способность работы с различными видами лакокрасочных материалов;
  • использование краски вязкостью до 40 din.

Данная особенность обеспечивает универсальность и расширяет с область применения устройства.

Конструктивная характеристика

При разработке моделей учитывался опыт предыдущего проектирования, что позволило получить эргономичную форму модели. Рукоятка имеет удобную форму, что не вызывает усталости при длительной работе. На ней расположен курок, который обеспечивает нанесение краски на рабочую поверхность. Объём резервуара для краски составляет 1 л.

Устройство может работать с латексной, водоэмульсионной, масляной, алюминиевой, пластичной краской, грунтовкой, лаком, эмалью, шпатлевкой для дерева, автомобильной гидроизоляцией.

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характеристики

Все характеристики
Заводские данные о товаре
Модель
ЭКРП-80/0,8 зеленый
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Страна производства
Китай
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Артикул производителя
1214408
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Бренд
Калибр
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Страна производитель
Китай
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Основные характеристики
Тип инструмента
сетевой краскораспылитель
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Потребляемая мощность, в ваттах
100
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Тип распыления
воздушный
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Объем резервуара, в литрах
1
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Производительность
Максимальная производительность, в миллилитрах в минуту
380
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Дополнительные характеристики
Максимальная вязкость краски
40 DIN
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Максимальный диаметр сопла, в миллиметрах
0.8
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Типы распыляемых лакокрасочных материалов
Латексная краска
Да
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Грунтовка
Да
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Эмалевая краска
Да
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Водоэмульсионная краска
Да
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Лак
Да
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Масляная краска
Да
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Алюминиевая краска
Да
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Шпатлевка для дерева
Да
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О товареЦены0ХарактеристикиОтзывы1

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